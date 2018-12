Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 17.12.2018 * (Nr. 496) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Oktober 2018 * (Nr. 497) Empfängerinnen und Empfänger von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Jahr 2017 * (Nr. 498) Haushaltsabfälle (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2017



Dienstag, 18.12.2018 * (Nr. 499) Umsatz im Gastgewerbe, Oktober 2018 * (Nr. 500) Sachanlageninvestitionen im Baugewerbe, Jahr 2017 * (Nr. 501) Pflegestatistik, Jahr 2017 * (Nr. 51) Zahl der Woche: Sharing Economy (Unterkünfte von Privatpersonen), Jahr 2018



Mittwoch, 19.12.2018 * (Nr. 502) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Oktober 2018 * (Nr. 503) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, November 2018 * (Nr. 504) Kulturfinanzbericht, Jahr 2018 * (Nr. 505) Fakten zum Fest, Jahr 2017



Donnerstag, 20.12.2018 * (Nr. 506) Vierteljährlichen Verdiensterhebung, endgültige Ergebnisse, 3. Quartal 2018 * (Nr. 507) Umsatz, Beschäftigte und Investitionen in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirtschaft, Jahr 2017 * (Nr. 508) Herbstaussaatflächen für das Erntejahr 2019 * (Nr. 509) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger (Pensionierung von Lehrkräften), Jahr 2017 * (Nr. 510) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 3. Quartal 2018



Freitag, 21.12.2018 * (Nr. 511) Erzeugerpreisindex für Dienstleistungen, 2. Quartal 2018 * (Nr. 512) Index der Außenhandelspreise, November 2018 * (Nr. 513) Viehbestand (Schweine, Schafe und Rinder), Stichtag 3. November 2018 * (Nr. 514) Straßenverkehrsunfälle, Oktober 2018 * (Nr. 515) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Oktober 2018



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.







OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de