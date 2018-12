Wien (www.anleihencheck.de) - Die zwei mit Abstand größten SSA/Agency Emittenten auf EUR Basis gaben ihre geplanten Fundingvolumen für 2019 bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Da mit der EZB der bis dato größte Investor in 2019 wegfalle, würden diese Zahlen auch in einer gewissen Weise als Indikation gelten, wie viel im Bereich der großen Agency Player bereits opportunistisch vorrefinanziert worden sei. Während die Fundingpläne des ESM mit EUR 32,5 Mrd. für 2019 signifikant unter dem Niveau von 2018 (EUR 46 Mrd.) lägen, habe der mit Abstand größte Agency Player am europäischen Markt die KFW einen Fundingausblick präsentiert, welcher zumindest leicht über dem Niveau von 2018 (derzeit EUR 75 Mrd.) liege. Die KFW plane für 2019 EUR 80 Mrd. an Emissionen, was das höchste Volumen seit acht Jahren darstelle. (News vom 13.12.2018) (14.12.2018/alc/n/a) ...

