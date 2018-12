Bonn (www.anleihencheck.de) - Seitdem die FED Ende 2015 den Leitzins das erste Mal in diesem Zyklus angehoben hat, folgten bis zuletzt sieben weitere Schritte von jeweils 25 Basispunkten auf zuletzt 2,00 bis 2,25%, so die Analysten von Postbank Research.Auf der FOMC-Sitzung im Dezember dürfte ein weiterer Zinsschritt folgen. Da die Analysten von einer Fortsetzung des US-Konjunkturaufschwungs im kommenden Jahr ausgehen würden und die Inflationsrate weiterhin nahe an der Zielmarke der FED von 2% liegen sollte, dürfte der Zinsanhebungskurs auch 2019 fortgesetzt werden. Die Analysten würden damit rechnen, dass die FED den Leitzins noch dreimal anhebe und den Zyklus dann bei einem Zinsniveau von 3,003,25% beende. Für eine straffere Gangart oder eine Fortsetzung der Zinsanhebungen darüber hinaus wäre schon ein deutlich zunehmender Inflationsdruck erforderlich, der sich bislang - beispielsweise gemessen an der Lohndynamik am US-Arbeitsmarkt - nicht abzeichne. (Ausgabe Dezember 2018 / Januar 2019) (14.12.2018/alc/a/a) ...

