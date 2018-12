Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Commerzbank angesichts neu entflammter Spekulationen über eine Fusion mit der Deutschen Bank auf "Equal-weight" belassen. Ein Zusammenschluss der beiden deutschen Geldhäuser sei durchaus reizvoll, bringe aber erhebliche Umsetzungsrisiken mit sich, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0130 2018-12-14/12:20