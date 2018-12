Wegen der jüngsten Erholung der Ethanolpreise zeigt sich die Südzucker -Tochter CropEnergies wieder etwas zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr (per Ende Februar). So soll der Umsatz bei 770 bis 800 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Mannheim mit. Das operative Ergebnis soll 25 bis 40 Millionen Euro erreichen. Zuvor war CropEnergies von einem Umsatz von 750 bis 780 Millionen Euro sowie einem operativen Ergebnis von 15 bis 35 Millionen Euro ausgegangen. Die Aktie legte daraufhin um mehr als 3 Prozent zu.

Das Unternehmen litt im ersten Halbjahr erheblich unter den niedrigen Ethanolpreisen und senkte zweimal seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19. Trotz der Entspannung bei den Preisen wies CropEnergies fürs dritte Quartal einen Umsatz- und Ergebnisrückgang aus. So sank der Umsatz von 219 auf knapp 203 Millionen Euro, das operative Ergebnis wurde mit 5 Millionen Euro mehr als halbiert. Dies begründete das Unternehmen mit gestiegenen Rohstoffkosten. Die ausführlichen Zahlen will CropEnergies am 9. Januar vorlegen./nas/fba

ISIN DE0007297004 DE000A0LAUP1

AXC0134 2018-12-14/12:28