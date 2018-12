Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA. China will Strafzölle auf Autos und Autoteile aus den USA für drei Monate aufheben. Dies soll ab dem 1. Januar gelten, teilte die Regierung in Peking mit. Erst im Sommer hatte die Regierung in China die Zölle auf Autos aus den USA von zehn auf 35 Prozent nach oben geschraubt. Die Aktien von BMW, Daimler, VW sowie Ford und GM zogen im Tagesverlauf an. Aus technischer Sicht sieht allerdings das Papier von Elektroautobauer Tesla am vielversprechendsten aus. Die Aktie steht charttechnisch kurz vor dem Ausbruch über den starken Widerstand bei 389 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...