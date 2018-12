Frankfurt (ots) - Ulla Wiegandt ist seit Oktober 2018 Beraterin in der Business & Professional Services sowie der Industrial Practice bei Spencer Stuart, einer der international führenden Executive-Search-Beratungen. Vom Standort Frankfurt aus unterstützt sie renommierte Strategie- und Managementberatungsgesellschaften bei der Kandidaten-Suche und Rekrutierung auf Principal-, Vice President- und Partner-Level. Zu ihren Klienten zählen außerdem Industrieunternehmen, die Führungspositionen in den Bereichen Strategie, M&A und Audit neu besetzen wollen.



Bereits seit 2007 konnte Ulla Wiegandt umfangreiche Erfahrung bei der Führungskräftesuche und im Leadership Advisory bei Spencer Stuart sammeln: Ab 2010 war sie als Senior Associate in Deutschland sowie temporär in Südafrika tätig. Ihre Karriere begann im Kommunikations- und Mediensektor, bevor sie zu einem Think Tank im Bereich der Zukunftsforschung wechselte, bei dem sie Industrie-, Finanz- und Telekommunikationsunternehmen in langfristigen strategischen Fragestellungen beriet. Ulla Wiegandt hat einen Abschluss in Kulturwissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg.



Ein Foto von Ulla Wiegandt finden Sie hier: https://bit.ly/2EvoyOi



Über Spencer Stuart



Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart ist weltweit mit 57 Büros in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Suche von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern und Führungskräften. Besondere Expertise hat Spencer Stuart auch bei der Begleitung von Nachfolgesituationen, bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen, bei der Potenzial- und Talententwicklung sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien.



OTS: Spencer Stuart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113610 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113610.rss2



Pressekontakt: IWK Communication Partner Florian Bergmann Ohmstraße 1 D-80802 München Tel.: +49 (0) 89 2000 30-30 E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.com