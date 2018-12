Im Zuge des Abgasskandals sind beim VW-Konzern in Österreich derzeit 840 Verfahren anhängig. 90 zivilrechtliche Verfahren sind erstinstanzlich entschieden, davon 69 zugunsten des Konzerns, so der Generalimporteur Porsche Holding. In 2. Instanz gab es 35 Urteile zugunsten von Volkswagen, fünf Urteile entschieden die Kläger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...