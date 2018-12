- Bundesbank korrigiert BIP-Prognosen für deutsche Wirtschaft- Rückläufige Automobilverkäufe in Europa belasten Autobauer- Alle französischen EMIs sinken im Dezember unter 50 PunkteDie europäischen Aktienmärkte stehen am letzten Handelstag dieser Woche nach einer schwachen Asien-Sitzung unter Druck. Unter anderem können wir auf enttäuschende Zahlen der chinesischen Wirtschaft verweisen, die signalisieren, dass sich die konjunkturelle Verlangsamung in den kommenden Monaten fortsetzen dürfte. Andererseits gab es positive Nachrichten aus den USA (wohl bereits vor einiger Zeit eingepreist), da das Land bestätigte, dass es bis März 2019 keine zusätzlichen Zölle auf chinesische Waren erheben würde, wie es in dem auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires zwischen den USA und China geschlossenen Deal vorgesehen ist. Da wir uns am Ende der Woche befinden, könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...