Wenn eine Aktie dieses Jahr turbulente Zeiten erlebt hat, dann ist es die von Tesla (WKN: A1CX3T): Ein verrücktes Ereignis jagte das nächste. Twitter-Eskapaden des CEOs Elon Musk, Produktionshölle beim so wichtigen Massenmarktmodell Model 3, ein angekündigter Börsenabgang, der keiner war, und eine Strafe der US-Börsenaufsicht SEC: Gründe hat es genug gegeben, der Aktie fernzubleiben. Doch trotz all dieser Faktoren, die die Tesla-Aktie eher nach Zockerpapier aussehen lassen, konnte sie seit Jahresbeginn um 12 % zulegen. Deutsche Autoaktien hingegen, gemessen am DAXsector All Automobile (WKN: A0S3FC), verloren 22 % an Wert (Stand beider Angaben: 17.12.). Was dahintersteckt, erfährst du, wenn ...

