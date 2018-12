Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" belassen. Wie eine Umfrage unter Investoren ergeben habe, seien die Auftragslage sowie die Kosten deren zentrale Themen, wenn es um den Gabelstaplerhersteller Kion gehe, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragsmengen von Kion entwickelten sich bislang robust, so die Einschätzung Weiers./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KGX8881