Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach der Bestellung des ehemaligen Bayer-Finanzchefs Johannes Dietsch zum Finanzvorstand auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Dass der Stahl- und Industriekonzern die vakante Stelle besetzt habe, sei positiv, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Restrukturierungsbedarfs und der notwendigen Trendwende in wichtigen Geschäftsbereichen von Thyssenkrupp dürften Investoren mittelfristig dennoch weiter skeptisch auf den Konzern blicken./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 10:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 10:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-12-14/12:46

ISIN: DE0007500001