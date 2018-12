Einführung von Geräte- und Software-Technologie für CASE-Bereiche

Der japanische Hersteller elektronischer Bauteile, Alps Electric Co., Ltd. (TOKYO:6770) (Ota-ku, Tokio; Präsident: Toshihiro Kuriyama) wird auf der CES 2019 ausstellen. Die Fachmesse wird am 8. Januar ihre Pforten öffnen und im Las Vegas Convention und World Trade Center in Las Vegas, Nevada, in den Vereinigten Staaten, stattfinden. Alps Electric wird erstmals als ein neues Unternehmen unter dem Namen Alps Alpine Co., Ltd. teilnehmen.

Alps Alpine's new touch input device for automotive (Graphic: Business Wire)

Auf der CES 2019, einer Ausstellung modernster Technologien aus der ganzen Welt, wird Alps Electric verschiedene Technologien als Antwort auf die wichtigsten Trends im Bereich Fahrzeugentwicklung, bezeichnet als CASE, vorstellen. CASE steht für Connected Cars, Autonomous Driving, Sharing and Services sowie Electric Vehicles (übersetzt vernetzte Autos, autonomes Fahren, Sharing und Dienstleistungen, elektrische Fahrzeuge). Nach dem Zusammenschluss des Unternehmens mit der Tochtergesellschaft Alpine Electronics, Inc. (Iwaki, Fukushima Präfektur; Präsident: Nobuhiko Komeya) am 1. Januar 2019 wird Alps Electric erstmals als ein neues Unternehmen an der Messe teilnehmen und fortschrittliche Lösungen für Fahrzeuge vorstellen, für die die unternehmenseigene Kerngeräte-Technologie mit Alpines Software- Entwicklungsressourcen kombiniert wird.

Höhepunkte der Ausstellung

1. Touch-Input-Modul (erstmalige Vorführung)

Ein Eingabegerät, das die kapazitiven und Force-Feedback-Technologien von Alps Electric mit Alpines Displaybedienungstechnologie (GUI) integriert. Hochempfindliche kapazitive Abtastung und Original-ASIC-Design ermöglichen eine präzise Eingabe, während mithilfe von Force-Feedback-Technologie den Fingerspitzen des Nutzers das Gefühl vermittelt wird, eine Taste zu drücken.

Als Vorrichtung zur Eingabe im Fahrzeug während des Fahrens bietet das Modul ein zuverlässiges und hervorragendes Bediengefühl.

2. HF-Positionierungsmodul (erstmalige Vorführung)

Ein Positioniermodul für intelligenten Zugriff und ferngesteuertes Parken, wofür eine genaue Messung des Abstands zwischen Fahrer und Auto erforderlich ist. Die Nutzung des 2,4-GHz-Frequenzbandes für die Positionierung zuvor ein komplizierter Prozess wird durch die Kombination von HF-Technologie, über viele Jahre von Alps Electric akkumuliert, mit Angle-of-Arrival- (AoA) und Time-of-Arrival- (ToA) Technologien möglich gemacht. Es ist daher möglich, sowohl im als auch außerhalb des Fahrzeugs detaillierte Informationen über die Position zu erhalten. Als Beispiel eines Entwicklungsprojektes in Kooperation mit Alpine werden außerdem Indoor-Positionierungstests für autonome Drohnen vorgestellt.

Sollten Sie zur CES 2019 kommen, besuchen Sie doch bitte den Stand von Alps Alpine.

Überblick über die Ausstellung

Ausstellung: CES 2019 Daten: 8 bis 11. Januar 2019 Veranstaltungsort: Las Vegas Convention und World Trade Center (Nevada, Vereinigte Staaten) Ausstellungszone: LVCC, North Hall, Grand Lobby und Lower Level North Hall Lage des Standes: Konferenzraum N101

Ausstellungsstücke

Touch-Input-Modul (erste Vorführung)

HF-Positionierungsmodul (erste Vorführung)

Kommunikationsmodule

• V2X-Kommunikationsmodul (Verkehrsvernetzung)

• 4G LTE-Daten-Kommunikationsmodul

• GNSS-Modul

Kernlose Stromsensoren für den Einsatz in Fahrzeugen

48 V-12 V bidirektionaler DC/DC-Wandler

Über Alps Alpine Co., Ltd.

Am 1. Januar 2019 werden Alps Electric Co., Ltd. und Alpine Electronics, Inc. ihre Unternehmen zusammenschließen und einen Neuanfang unter dem Namen Alps Alpine Co., Ltd. starten. Alps Alpine wird mit den Vorteilen, die beide Unternehmen in Bezug auf Kerngeräte, Systemdesign und Softwareentwicklung besitzen, Mehrwert schöpfen, und zwar nicht nur für einen Automobilmarkt, der gegenwärtig eine Phase grundlegender Veränderungen durchläuft, sondern auch für Mobilgeräte und Verbraucherelektronik sowie für verschiedene Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen und Industrie.

Contacts:

Anfragen zu dieser Pressemitteilung

Asagi Tsukahara

Team für Öffentlichkeitsarbeit,

Büro für Unternehmensplanung,

Alps Electric Co., Ltd.,

asagi.tsukahara@jp.alps.com