FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHAARAT GOLD HDGS DL -,01 9IS VGG203461055
AB/FROM ONWARDS 14.12.2018 12:56 CET
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CHAARAT GOLD HDGS DL -,01 9IS VGG203461055
AB/FROM ONWARDS 14.12.2018 12:56 CET