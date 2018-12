Der US-Pharmakonzern Merck & Co baut sein Geschäft mit Tiergesundheit aus. Dazu kaufen die Amerikaner die französische Antelliq für bis zu 2,1 Milliarden Euro in bar, wie Merck am Freitag mitteilte. Außerdem übernehmen sie die Verschuldung von 1,15 Milliarden Euro, welche kurz nach der Transaktion zurückgezahlt werden soll. Antelliq gehörte bislang dem Finanzinvestor BC Partners.

In den 12 Monaten per Ende September erzielte Antelliq einen Umsatz von 360 Millionen Euro. Antelliq bietet etwa digitale Lösungen für Tierärzte und Bauern zur Identifikation und Überwachung von Tierbeständen./nas/jha/

ISIN US58933Y1055

