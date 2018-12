Bonn (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2018 stand zunächst unter dem Zeichen rasch ansteigender Kapitalmarktrenditen hierzulande, so die Analysten von Postbank Research.Ausgehend von den USA und befördert durch Forderungen einzelner EZB-Mitglieder, schneller aus der ultraexpansiven Geldpolitik auszusteigen, sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen innerhalb weniger Wochen von 0,30% bis auf 0,80% gestiegen. Bereits im Frühjahr sei die Zinseuphorie im Euroraum aber schon wieder verflogen und die Rendite zumindest kurzzeitig unter die Marke von 0,50% gefallen. Zu einer weiteren starken Abwärtsbewegung der Renditen sei es im Mai gekommen, als die Bildung einer neuen Regierungskoalition in Italien zunächst gescheitert sei. Überhaupt hätten zahlreiche politische Risiken, neben Italien vor allem die Sorge vor einem harten Brexit und einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA, immer wieder zu einer Flucht der Anleger in den sicheren Hafen der Bundesanleihen geführt. ...

