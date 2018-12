Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am 19. Oktober 1987, nur wenige Wochen nachdem er zum Chairman der Federal Reserve ernannt worden war, sah sich Alan Greenspan mit dem "Black Monday" konfrontiert - dem ersten Aktienmarkt-Crash der Nachkriegszeit, so die Analysten der Helaba.An diesem Tag habe der Dow Jones um über 22% nachgegeben - bis heute der größte Prozentverlust dieses Index. Die FED habe mit einem Statement vor der Marktöffnung am nächsten Tag reagiert, das nur aus einem einzigen Satz bestanden habe. Es sei der geistige Vorgänger von Mario Draghis "whatever it takes" gewesen: Die Notenbank habe Bereitstellung von Liquidität versprochen. Dies habe entscheidend dazu beigetragen, die Stimmung zu stabilisieren. Zinssenkungen seien gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...