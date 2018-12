München (www.anleihencheck.de) - Jetzt ist es amtlich: Die EZB beendet zum Jahresende ihr Anleihekaufprogramm, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Die Notenbanken bleiben ihrem restriktiveren Kurs treu, was die Renditen aller Anlageklassen weiter schmälern wird", sage Robert Greil. Schließlich werde die FED mit ihrer bereits vierten US-Leitzinsanhebung in diesem Jahr wohl bereits am Mittwoch den nächsten Schritt in diese Richtung gehen. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "2018 dürfte das erste Jahr seit fast einem halben Jahrhundert werden, in dem keine Anlageklasse zumindest höhere einstellige Renditen erzielt - und 2019 wird für Anleger kaum ein einfacheres Jahr werden." Deswegen sei eine sehr ausgewogene und robuste Investmentstrategie gefragt. "Einfach den breiten Aktienmarkt zu kaufen, dürfte im nächsten Jahr kaum zielführend sein." Er erwarte, dass die Aktienmärkte bei signifikanten Schwankungen im Jahresverlauf 2019 schwierig bleiben und letztendlich keine nennenswerten Zuwächse erreichen würden. ...

