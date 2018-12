Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz steigen am Freitag moderat und ca. 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter gegenüber dem Vortag an. Übergeordnet verbleiben sie jedoch auf dem günstigsten Niveau seit Monaten und haben die Preisspitze aus dem Oktober um satte 20 Cent bzw. Rappen je Liter hinter sich gelassen. . Selbst das Jahrestief der Heizölpreise aus dem Februar 2018 ist wieder ...

