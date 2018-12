Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Rio Tinto von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5000 auf 3730 Pence gesenkt. Eine Normalisierung zuvor hoher Rohstoffpreise dürfte die Gewinne von Bergbaukonzernen in den kommenden ein bis zwei Jahren belasten, schrieb Analyst Sam Catalano in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 14:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-12-14/13:18

ISIN: GB0007188757