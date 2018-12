Die Europäische Union plant derzeit keinen Brexit-Sondergipfel für Januar. Dies betonte der rumänische Präsident Klaus Iohannis, der zu Jahresbeginn den EU-Ratsvorsitz übernimmt. "Wir erwarten eine positive Abstimmung vom britischen Parlament, keinen Gipfel", sagte Iohannis am Freitag mit Blick auf die geplante Entscheidung in London zum Austrittsvertrag. Das Verhandlungsergebnis stehe. Zu politischen Zugeständnissen sei er aber bereit.

Der britische EU-Austritt ist für den 29. März 2019 angekündigt. Premierministerin Theresa May hatte eine für diese Woche vorgesehene Abstimmung im Parlament über den mit der EU ausgehandelten Vertrag kurzfristig verschoben, weil sich eine klare Niederlage abzeichnete. Die EU gab beim Gipfel am Donnerstag weitere Zusicherungen, um die Ratifizierung in London voranzubringen. Nachverhandlungen wurden aber ausgeschlossen. In Großbritannien stießen die EU-Beschlüsse auf ein negatives Echo./mjm/DP/stw

AXC0155 2018-12-14/13:19