Commerzbank jetzt auch bei Anlageprodukten die Nummer 1

Die Handelsaktivität bei strukturierten Wertpapieren ist im November an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt zurückgegangen. Die Börsenumsätze in Zertifikaten und Hebelprodukten lagen bei 3,0 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Rückgang von 27,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

In der Emittentenrangliste konnte die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent ihre führende Position vom Vormonat festigen. Die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) als zweitplatzierte kam auf einen Marktanteil von 11,6 Prozent gefolgt von der BNP Paribas, die mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent auf den dritten Platz sprang. Die ersten drei Emittenten vereinten einen Marktanteil von 37,5 Prozent auf sich, heißt es weiter.

