NEW YORK (Dow Jones)--Merck & Co verstärkt seinen Bereich Tiergesundheit mit einer Milliardenübernahme in Europa. Der US-Pharmakonzern kauft das französische Privatunternehmen Antelliq Group. Merck & Co wird laut Mitteilung an die Verkäufer, von BC Partners beratene Fonds, 2,1 Milliarden Euro in bar zahlen sowie die Schulden des Unternehmens von 1,15 Milliarden Euro übernehmen. Die Verbindlichkeiten sollen kurz nach Abschluss der Transaktion zurückgezahlt werden, teilte Merck & Co weiter mit.

Antelliq bietet digitale Möglichkeiten zur Identifizierung, Rückverfolgbarkeit und Überwachung von Tieren. Laut Merck & Co ist dieser Bereich der am schnellsten wachsende Teil der Tiergesundheitsbranche, mit einem Umsatz von 360 Millionen Euro in den 12 Monaten bis zum 30. September 2018. Mit den Daten könnten Tierärzte, Landwirten und Tierhaltern Informationen sammeln, die die Gesundheit von Tieren verbessern könnte. "Die Tiergesundheitsbranche entwickelt sich rasant mit revolutionären digitalen Lösungen zur Verwaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Nutztieren und Haustieren", erklärte Rick DeLuca, Präsident von Merck Animal Health.

Die Merck-Aktien ermäßigen sich im vorbörslichen Handel um 1 Prozent. In diesem Jahr kletterte der Wert um 39 Prozent, während der S&P-500-Index um 0,9 Prozent abrutschte.

December 14, 2018 07:11 ET (12:11 GMT)

