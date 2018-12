Themen heute:

Ultra-Schnellladetechnologie für die Elektrofahrzeuge der Zukunft /// Ford verkauft in Europa 259.000 SUVs.

1.

Das Laden von Elektrofahrzeugen könnte bald fast so schnell erfolgen wie heute das Betanken mit Kraftstoff. Dies ist ein Zwischenergebnis des Forschungsprojektes "FastCharge", an dem Porsche beteiligt ist.

Am vergangenen Mittwoch wurde in Jettingen-Scheppach, in der Nähe der A8 zwischen Ulm und Augsburg, der Prototyp einer Ladestation mit einer Leistung von bis zu 450 kW vorgestellt.

Ein Porsche-Forschungsfahrzeug mit einer Netto-Batteriekapazität von zirka 90 kWh erreichte hier eine Ladeleistung von über 400 kW und ermöglichte damit Ladezeiten von unter drei Minuten für die ersten 100 Kilometer Reichweite. Die neue Ladestation ist für Elektro-Modelle aller Marken mit der in Europa üblichen Typ-2-Variante des weltweit verbreiteten Combined Charging System (CCS) geeignet und kann ab sofort kostenlos genutzt werden. Das im Juli 2016 initiierte Forschungsprojekt "FastCharge" wird mit insgesamt 7,8 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Die Umsetzung der Förderrichtlinien wird von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) koordiniert. Zum Industriekonsortium gehört als Automobilhersteller unter anderem die Porsche AG, als Betreiber die Allego GmbH, die Phoenix Contact E-Mobility GmbH (Ladetechnik) sowie die Siemens AG (Elektrotechnik). Mit schnellen und komfortablen Ladelösungen steigt die Attraktivität der Elektromobilität.

2.

SUVs von Ford erreichten in diesem Jahr in Europa einen neuen Verkaufsrekord. Der Absatz von Ford EcoSport, Kuga und Edge erreichte bis Ende November die Marke von 259.200 verkauften Fahrzeugen.

Dies ist das bislang beste Jahresergebnis von Ford im europäischen SUV-Segment, dabei wurden die Zahlen für den Monat Dezember noch gar nicht erfasst. 2018 ist der SUV-Marktanteil des Unternmehmens im dritten Jahr in Folge gestiegen. Auf die Fahrzeugkategorie der SUVs entfällt inzwischen mehr als jedes fünfte in Europa verkaufte Ford-Fahrzeug. Der Absatz der SUVs des Kölner Automobilherstellers stieg von Januar bis November 2018 im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Vorjahres um 21 Prozent und überschritt zum ersten Mal die Viertelmillion-Marke. Dieses Wachstum wird durch den bisher besten Absatz des kompakten EcoSport angetrieben, der im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus von 105 Prozent verzeichnen kann.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.