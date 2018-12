FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems werden den Ankauf von Wertpapieren im Rahmen des Ankaufprogramms APP nach dem 19. Dezember einstellen. Die EZB begründete das in einer Mitteilung mit der zu erwartenden niedrigen Liquidität der Märkte. Die Wiederanlage fällig gewordener Anleihen beginnt am 2. Januar 2019. Die Wertpapierleihe der EZB läuft an allen Werktagen des Monats.

Die EZB wird weiterhin zu den gewohnten Zeiten Wochen- und Monatsberichte über ihre Marktaktivität veröffentlichen. Der Monatsbericht für Dezember kommt am 3. Januar 2019.

December 14, 2018

