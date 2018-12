Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns seien enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen und begründete das neue Kursziel mit der schwachen Entwicklung in Russland, dem wettbewerbsintensiven Marktumfeld in wichtigen Märkten und hohen Investitionen in die Digitalisierung./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2018 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2018 / 12:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-12-14/14:03

ISIN: DE000BFB0019