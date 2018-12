Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25,62 Euro belassen. Ein möglicher Verkauf der Catering-Tochter LSG Sky Chefs sei nun wieder Thema, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verweis auf entsprechende Medienberichte. Glynn hät eine Bewertung in einer in Euro mittleren dreistelligen Millionenhöhe für LSG Sky Chefs für angemessen. Überhaupt sei die Konsolidierung das Thema im weltweiten Catering für die Luftfahrtbranche. Die Lufthansa wie auch LSG Sky Chefs könnten davon profitieren./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 11:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-12-14/14:15

ISIN: DE0008232125