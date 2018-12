Der ehemalige britische Regierungschef Tony Blair hat Premierministerin Theresa May aufgerufen, ein zweites Brexit-Referendum abzuhalten. "Mein Ratschlag an sie ist, dass es keinen Sinn macht, sprichwörtlich mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen", sagte Blair bei einer Rede in London am Freitag.

"Wenn man sich das ganze Schlamassel anschaut, wie kann es dann undemokratisch sein, zum britischen Volk sagen: O.K., im Lichte von all dem, wollt ihr das durchziehen oder bleiben?", so Blair.

May stößt mit ihrem Brexit-Abkommen im Parlament in London auf heftigen Widerstand. Eine für diese Woche vorgesehene Abstimmung im Parlament wurde kurzfristig verschoben, weil sich eine klare Niederlage abzeichnete. Sie wollte beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel "rechtliche und politische Zusicherungen" über die als Backstop bezeichnete Garantie für eine offene Grenze in Irland erreichen, um die Blockade im Parlament zu durchbrechen. Doch die 27 übrigen EU-Staaten machten deutlich, dass sie keine Nachverhandlungen an dem Deal zulassen wollen.

Großbritannien scheidet voraussichtlich am 29. März 2019 aus der EU aus. Sollte bis dahin kein Abkommen über den Austritt in Kraft treten, droht ein ungeregelter Brexit mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche./cmy/DP/stw

