Der Donnerstag brachte für die Aurora Cannabis Aktie Kursverluste. An der New Yorker Börse (NYSE) ging die Aktie mit einem Minus von 0,41 Dollar bzw. 6,7% auf 5,71 Dollar aus dem Handel. Eine aktuelle Meldung, die dies begründen könnte, gab es nicht. Der Blick auf die Marktkapitalisierung könnte aber einen Hinweis darauf geben, dass die Bewertung schlicht und einfach "happig" ist: Denn die Marktkapitalisierung liegt derzeit im Bereich von 5,7 Mrd. Dollar. Um das in Relation zu setzen: Im vorigen ... (Peter Niedermeyer)

