München (ots) - Moderation: Thomas Baumann



Geplante Themen:



Es war nicht alles schlecht / Nur mühsam hat sich die neue Regierung gebildet. Keiner wollte so recht - und als es dann endlich losging, standen monatelang Personalquerelen im Vordergrund. Alleingänge von Horst Seehofer, Andrea Nahles unter Dauerdruck, die Kanzlerin geschwächt. Schlechte Performance könnte man sagen, aber die Groko hat trotzdem gearbeitet, hat Gesetze auf den Weg gebracht. Iris Marx zieht Bilanz. Was hat die Regierung letztlich geleistet? Dazu live im Studio: Katrin Göring-Eckardt, B'90/Die Grünen



Rechte Allianz gegen Europa / Brexit, Barrikaden, Blockaden. Es steht nicht gut um Europa. Ein Netzwerk rechtspopulistischer Parteien beobachtet das mit Wohlgefallen. Der amerikanische Rechtspopulist Steve Bannon zieht im Hintergrund die Strippen. Die Europagegner wollen ausgerechnet die Europawahl 2019 für sich nutzen. Eine Gefahr für Europa? Ariane Reimers über die rechte Allianz. Dazu live Martin Schulz, MdB, SPD



Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de