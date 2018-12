Mainz (ots) -



Kosmetikhersteller locken mit allerhand Versprechen für ein gepflegtes Aussehen. Doch was taugen Koffein-Shampoos, Repair-Zahnpasten und Anti-Falten-Cremes? In Laboruntersuchungen und Tests stellt "ZDFzeit" am Dienstag, 18. Dezember 2018, 20.15 Uhr, Beauty-Produkte auf den Prüfstand. Die Dokumentation "Die Tricks der Kosmetikindustrie - Gesunde Zähne, volles Haar und faltenfrei?" zeigt, wer mehr verspricht, als er halten kann.



Faltenfrei dank Hyaluron - kaum ein Wirkstoff wird momentan so intensiv beworben und so vielseitig eingesetzt. Hyaluronsäure kommt natürlich im Körper vor und kann viel Wasser binden. Deshalb soll sie als Zusatz in Anti-Aging-Cremes helfen, Falten aufzupolstern und die Haut jünger wirken zu lassen. "ZDFzeit" nimmt im dermatologischen Langzeittest vier Anti-Falten-Cremes unter die Lupe.



Der in den Repair-Zahncremes enthaltene Wirkstoff ist die Substanz, aus der natürlicher Zahnschmelz besteht: Hydroxylapatit. Doch kann man damit tatsächlich beschädigte Zahnsubstanz reparieren? Viele Zahncreme-Hersteller bieten auch spezielle Whitening-Produkte für ein perfektes weißes Lächeln an. "ZDFzeit" bittet Passanten in einer Fußgängerzone, sich die Zähne zu putzen, und macht den Vorher-Nachher-Vergleich. Um die langfristige Wirkung zu überprüfen, werden die Zahnpasten im Labor geprüft.



Laut Medizinern ist etwa jeder zweite Mann von erblich bedingtem Haarausfall betroffen - und auch manche Frau klagt über lichter werdendes Haar. Handelsübliche Koffein-Shampoos versprechen deshalb volleres, kräftigeres Haar. Koffein kann die Aktivität von Haarwurzeln steigern, haben Forscher in Labor-Experimenten mit Gewebeproben herausgefunden. Doch lässt sich diese Forschung auch auf lebende Menschen übertragen? Was sagen die "ZDFzeit"-Testpersonen und die Experten vom Uniklinikum München?



