Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im November etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Das bereits solide Vormonatsergebnis fiel besser aus als bislang bekannt: Anstatt eines Anstiegs um 0,8 Prozent ergibt sich nach neuen Daten ein Zuwachs um 1,1 Prozent.

Belastet wurden die Umsätze durch rückläufige Erlöse an den Tankstellen. Die Umsätze mit Autos stiegen moderat um 0,2 Prozent. Ohne die Tankstellen- und Autoumsätze erhöhten sich die Erlöse den zweiten Monat in Folge solide. Die Umsätze in der sogenannten "Kontrollgruppe", die in die Berechnung des Wirtschaftswachstums einfließt, stiegen deutlich um 0,9 Prozent./bgf/jsl/fba

