Ein erfreulicher Tag für Scout24-Aktionäre. Übernahmegerüchte! Das Papier legt satte 15 Prozent zu. So will die Financial Times erfahren haben, dass mehrere Beteiligungsgesellschaften Interesse an dem Betreiber von ImmobilienScout24 und AutoScout24 haben. Quelle sind "mit der Situation vertraute Personen." Einer der Schnäppchenjäger ist US-Investor Silver Lake, der im Mai den Internet-Immobilienmarktplatz Zoopla für 2,2 Milliarden Pfund übernommen hatte.

