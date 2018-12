München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Sprachlos, verständnislos, wütend: Wie gespalten ist Deutschland?



Die Gäste: Dirk Roßmann (Unternehmer, Gründer und Geschäftsführer der Drogeriemarktkette Rossmann; Buchautor "...dann bin ich auf den Baum geklettert! Von Aufstieg, Mut und Wandel") Michel Abdollahi (NDR-Moderator, Journalist, Künstler und Literat) Annette Behnken (evangelische Pastorin; spricht seit sechs Jahren "Das Wort zum Sonntag" im Ersten) Claus Strunz (Journalist und TV-Moderator, Buchautor "Geht's noch, Deutschland?" Antje Hermenau (Politikberaterin; ehem. Grünen-Politikerin; jetzt für die Freien Wähler Sachsen aktiv)



Arm gegen Reich, Ost gegen West, Fremdenangst gegen Multikulti: Deutschland 2018 ist gespalten. Leben wir zwar in einem Land, aber in unterschiedlichen Welten? Warum entsteht aus Streit so oft Wut und Hass? Und wie können wir lernen, einander wieder zuzuhören?



