San Francisco (ots/PRNewswire) - Cleartrip, die führende Online-Sammelstelle für Reisen in Indien und dem Nahen Osten kündigte heute den Einsatz der Unternehmenskundendatenplattform von CleverTap an, um die Auswirkungen seiner Engagementstrategien an jedem Berührungspunkt auf der Reise der Kunden zu messen. Cleartrip setzt CleverTap ein, um die Nutzerdaten aus Online- und Offlinequellen zu kombinieren, um damit außergewöhnliche Erfahrungen zu schaffen, die für eine Revolution in der Reisebranche sorgen.



"Cleartrip baut eine Kultur der digitalen Transformation auf, indem bereichsübergreifende Daten für eine Einzelübersicht des Nutzers kombiniert werden, um wirksame personalisierte Erfahrungen anbieten zu können", sagte Suman De, Director of Product Management bei Cleartrip. "Die Plattform für Marketingwachstum von CleverTap ermöglicht es uns, Daten von verschiedenen Geräten und Engagementkanälen miteinander in Verbindung zu bringen, um eine KPI-orientiere Kundenengagementstrategie zu entwickeln. Damit sind wir in der Lage, die dreifache Rendite sowie ein verbessertes Nutzerwachstum in sämtlichen Kunden-Lebenszyklusstadien zu erzielen."



Cleartrip möchte eine neue Messlatte darin setzen, die Bedürfnisse der Nutzer in Echtzeit zu verstehen, indem Angebot in den richtigen Mikromomenten gemacht und Workflows auf Grundlage von Loyalität, Interessen und Reife maßgeschneidert werden, unabhängig davon, ob es sich um Such-oder Buchungsvorgänge oder einfaches Browsen handelt. Hierfür profitiert Cleartrip von den folgenden Möglichkeiten der CleverTap-Plattform:



- Verbinden von Daten über den gesamten Kundenlebenszyklus: Die CleverTap-Kundendatenplattform (CDP) gibt Cleartrips Wachstumsteam die Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen auf ihrer Technologieplattform zusammenzuführen, die andernfalls in Datensilos lagern würden. Die offenen Eventprogrammierschnittstellen und Webhooks ermöglichen es Teams außerdem, Nutzerprofile und Eventdaten über CleverTap zu versenden, um komplexere Anwendungsfälle in externen Systemen zu fördern. - Vorhersage und Beeinflussung von Unternehmensergebnissen mit Marketing: CleverTaps Segmentierungsengine und die Erstellung absichtsbasierter Nutzersegmente unterstützt Cleartrip beim Einsatz maschinellen Lernens für einen zielorientierten Marktingansatz. Wenn das Wachstumsteam von Cleartrip die Absichten jedes Nutzers kennt, hat dieses die Möglichkeit, die Benachrichtigungsverfahren an jeden Nutzer angepasst zu optimieren - sei es, um Interessenten in Käufer umzuwandeln oder Deinstallationen zu vermeiden, etc. - Lösen von Kundenbindung und Herausforderungen für das Wachstum im richtigen Maßstab: CleverTaps einheitliche Datenplattform ist darauf ausgelegt, mit HyperScale zu funktionieren. Bei Cleartrip setzen bereichsübergreifende Teams die speziell angefertigte MarTech-Plattform von CleverTap ein, um die Auswirkungen der Kundenerfahrungen auf allen Kanälen bezüglich wichtiger Größen wie Konversionen, Umsätzen und Gesamtleistung von Kampagnen zu messen. - Förderung der Lieferung eines hohen Volumens an kontextbezogenen Nachrichten: Cleartrip ist in der Lage, kontextbezogene, relevante Nachrichten, abhängig von der bevorzugten Zeit und dem bevorzugten Kanal des jeweiligen Nutzers auszulösen. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und Echtzeitanalysen werden sämtliche Angebote oder Rabattcoupons personalisiert in Bezug auf das Kundenverhalten versendet und tragen zur Maximierung der Rendite bei.



"Unternehmen hatten Probleme damit, Datensilos einzustellen und wissenschaftsbezogene, skalierbare Engagementstrategien zu entwickeln. CleverTap löst dieses Problem mit einer Kombination aus CDP-Analyse und -engagement, durch die es Organisationen ermöglicht wird, Daten zusammenzufassen und außergewöhnliche, gesamtkanalige Kundenerfahrungen zu bieten", sagte Sunil Thomas, Vorstandsvorsitzender von CleverTap.



Informationen zu CleverTap



CleverTap unterstützt verbrauchernahe Marken, ihre Kunden ein Leben lang zu binden. Hierbei handelt es sich um eine mobile Marketinglösung, die Nutzerdaten aus verschiedenen Online- und Offlinekanälen auf einer zentralen Plattform zusammenbringt. Jeden Tag verwenden tausende Marken die maschinellen Lernsysteme von CleverTap, um differenzierte Kundenengagementstrategien zu schaffen, die Vermarkter bei der Steigerung des Wachstums auf allen Kanälen zu steigern. Unter Verwendung umsetzbarer Echtzeiterkenntnisse, die dabei helfen, unglaubliche Kundenerfahrungen zu schaffen, werden wertvolle Kundenbeziehungen aufgebaut.



Über 8000 internationale Apps und Websites, u. a. Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow und DealsPlus vertrauen auf CleverTap, wenn es um das Schaffen von Erfahrungen geht, die einen höheren Nutzer-Lifetime-value schaffen. Um zu erfahren, wie Unternehmen in allen Größen noch bedeutendere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere Kundenwebsite (https: //clevertap.com/customers/?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign= cltp).



CleverTap ist von San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus tätig. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften, u. a. von Accel und Sequoia unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie clevertap.com (http://www.clevertap.com/) oder folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/clevertap/) und Twitter (https://twitter.com/clevertap).



