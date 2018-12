Am Donnerstag präsentierten sich die US-Indizes recht unbewegt. Für den Dow Jones ging es 0,2 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verlor 0,1 Prozent und der Nasdaq 100 gewann 0,1 Prozent hinzu. In dieser Sendung geht es um folgende Einzelwerte: Öl, Gold, Apple, Adobe, T-Mobile US, Ford, Tesla, Facebook, Twitter und Snap. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.