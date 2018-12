"Wir werden weiter in die Wasserstoff-Technologie investieren", so der "weltbeste Autodesigner" und Kia/Hyundai-Vorstand Peter Schreyer im Oktober gegenüber dem AKTIONÄR. Er hat Wort gehalten - und wie: Die Südkoreaner meldeten jetzt, dass bis 2030 sechs Milliarden Euro in Brennstoffzellensysteme gesteckt werden. Wichtig: bis 2022 sind dabei 310 Wasserstofftankstellen geplant. Grund genug, die Depot-2030-Aktie Nel (+33 Prozent seit Aufnahme) in der neuen AKTIONÄR-TV-Sendung einem Chart-Check zu unterziehen. Siehe Ende der Sendung:

