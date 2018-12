"Investoren hassen die Solarbranche nun geradezu", brachte es Solar-Fondsmanager Christoper Rathke vom LSF Solar & Sustainable Energy Fund in dieser Woche auf den Punkt. Ein Titel, der von einer neuen Rallye im Sektor profitieren könnte, ist die chinesische JinkoSolar. Der Hot Stock Report schrieb in dieser Woche: "Trotz zuletzt noch sinkender Preise für Solarmodule war das Q3 erstaunlich stark mit einer stabilen, bereinigten Bruttomarge von 12,8 Prozent. Der Ausblick ist gut: CEO Chen sieht 2019 einen "Rebound" im chinesischen Solarmarkt: "Die Kosten für Solarenergie werden wettbewerbsfähig." Auftragsbestand im Q4 stark." In der neuen AKTIONÄR-TV-Sendung wird der Chart des Modulbauers am Freitag unter die Lupe genommen:

