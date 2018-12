ROUNDUP 2/China geht auf USA zu: 25-prozentige Strafzölle auf Autos ausgesetzt

PEKING - China zeigt Entgegenkommen im Handelskrieg mit den USA. Das Handelsministerium setzt seine Strafzölle auf Importe von Autos und Autoteilen aus den USA von 1. Januar an für drei Monate aus. Mit dem Schritt soll der Konsens zwischen Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am 1. Dezember in Buenos Aires "konkret" umgesetzt werden, teilte das Ministerium am Freitag in Peking mit. Beide Präsidenten hatten sich in Argentinien nach Abschluss des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsmächte auf einen 90-tägigen "Waffenstillstand" in ihrem Handelskrieg geeinigt.

ROUNDUP/'FT': Internetportalbetreiber Scout24 prüft Verkauf an Finanzinvestoren

LONDON - Der Onlinemarktplatz-Betreiber Scout24 prüft laut einem Zeitungsbericht einen Verkauf an Finanzinvestoren und den Abschied von der Börse. Der Betreiber von Immobilienscout24 und Autoscout24 habe Banken und Berater damit beauftragt, ihn bei einem möglichen Verkauf zu unterstützen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es sei nicht klar, dass der Prozess tatsächlich in einem Verkauf münde, hieß es weiter.

VW-Konzern liefert erneut weniger Autos aus - und steht vor Rekord

WOLFSBURG - Der Volkswagen -Konzern hat im November erneut weniger Autos an seine Kunden ausgeliefert - und steht doch vor einem Auslieferungsrekord im Gesamtjahr. Weltweit sank der Absatz im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent auf 940 900 Fahrzeuge, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Grund dafür sei vor allem die anhaltende Kaufzurückhaltung in China: Die Verunsicherung der Chinesen wegen des Handelskonflikts mit den USA habe den Absatz in dem wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns um 7,3 Prozent auf 399 500 Autos sinken lassen. Dennoch stiegen die Auslieferungen von Januar bis November um 1,8 Prozent auf rund 9,92 Millionen Autos.

ROUNDUP: Ex-Bayer-Manager Dietsch heuert bei Thyssenkrupp als Finanzvorstand an

ESSEN - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp ist bei der Suche nach einem neuen Finanzchef fündig geworden. Der ehemalige Bayer -Manager Johannes Dietsch soll das Amt im Februar übernehmen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Essen mit. Dabei erhalte Dietsch einen Drei-Jahresvertrag. Den Posten als Finanzvorstand hatte bislang Guido Kerkhoff inne, der im Sommer zum Vorstandschef befördert wurde. Damit wäre der Vorstand nun wieder komplett.

ROUNDUP: Automatisierung treibt Gewinn von Isra Vision

DARMSTADT - Der Maschinenbauer Isra Vision hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 so viel verdient wie noch nie. Allerdings wächst das Unternehmen weniger schnell als angekündigt. Die Aktionäre zeigen sich enttäuscht.

Hochtief-Tochter Cimic baut Autobahn-Knoten und kauft eigene Aktien zurück

SYDNEY - Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Großauftrag für einen Autobahn-Knoten ergattert. Zudem steckt Cimic Millionen in den Rückkauf eigener Aktien, wie das Unternehmen am Freitag in Sydney mitteilte. Ab dem 29. Dezember will Cimic binnen zwölf Monaten bis zu zehn Prozent der ausgegebenen Aktien von der Börse zurückkaufen. Gemessen am Schlusskurs vom Freitag hätte der Rückkauf einen Gesamtwert von rund 1,4 Milliarden australischen Dollar (890 Mio Euro).

ROUNDUP: IT-Dienstleister Bechtle will zehn Milliarden Euro Umsatz schaffen

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle will in den kommenden zwölf Jahren seinen Umsatz mehr als verdoppeln. Das Unternehmen will im Jahr 2030 Erlöse von zehn Milliarden Euro erwirtschaften, wie Bechtle am Freitag in Neckarsulm mitteilte. 2017 waren es 3,6 Milliarden Euro - in den ersten neun Monaten dieses Jahres kam Bechtle nach dem Kauf des französischen IT-Anbieters Inmac Wstore schon auf knapp drei Milliarden. Bis 2020 sollen die auf fünf Milliarden Euro gewachsen sein.

Springer-Chef Döpfner: Abspaltung des Digitalgeschäfts 'kein Thema'

BERLIN - Der Medienkonzern Axel Springer will 2019 weiter wachsen, ohne sein lukratives Digitalgeschäft abzuspalten. "Wir investieren in neue und bestehende Produkte", sagte Konzernchef Mathias Döpfner am Donnerstagabend in Berlin. Eine Abspaltung des Digitalgeschäfts sei "gar kein Thema", betonte Döpfner.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: Länder stoppen Grundgesetzänderung zu Bundeshilfen für Schulen

-Französischer Luxusgüterkonzern LVMH will Hotelkette kaufen

-ROUNDUP 2: Bahn und EVG verhandeln den vierten Tag in Folge über Tarifkompromiss

-ROUNDUP: Weniger Datenklau an Geldautomaten - Kriminelle suchen andere Wege

-Gewerkschaft der Polizei möchte Mitarbeiter der HSH Nordbank haben

-ROUNDUP: Air-Berlin-Verwalter verklagt Etihad auf Milliarden-Schadenersatz

-ROUNDUP: Schlichtungsstelle: Beschwerdezahl über Reisen verdoppelt

-Springer-Chef: Europäisches Leistungsschutzrecht darf nicht zu umgehen sein

-Verbesserungen für Langzeitarbeitslose und Weiterbildung kommen

-Hunderte 'Gelbwesten' protestieren in Tel Aviv gegen hohe Preise

-Weitere Massenklage gegen Lkw-Kartell in München eingereicht

-'Gelbwesten'-Proteste: Wieder massives Polizeiaufgebot in Paris

-Zug- und Flugverspätungen: Bundesrat für leichtere Entschädigungen

-Weltwirtschaftsforum macht Eingliederung von Behinderten zum Thema

-Eurozone: Arbeitskosten legen stärker zu

-Arbeitgeberpräsident: Integration der Flüchtlinge wird gelingen

-Umwelthilfe einigt sich erstmals mit einem Land auf Fahrverbote

-Südzucker-Tochter CropEnergies erhöht die Prognose - Preiserholung bei Ethanol

-Erneut deutliches Umsatzwachstum bei Krone-Gruppe

-Grünen-Einwanderungsgesetz: Punktesystem und leichte Einbürgerung

-Weniger Datendiebstahl an Geldautomaten - Schaden deutlich gesunken

-ROUNDUP 2: Besserungen für Kitas kommen im neuen Jahr - Regelung nach 2022 offen

-ROUNDUP: Riester-Rente - Verbraucherschützer für Verbot von Mehrfachkosten

-Betreiber: Flughafen BER könnte auch ohne neues Zusatzterminal starten

-ROUNDUP/Grüne-Einwanderungsgesetz: Punktesystem und leichte Einbürgerung

-Verbraucherschützer: Mehrfachkosten bei Riester-Renten unterbinden

-Zahl der Beschwerden über Flugreisen steigt stark

-ROUNDUP/Migration: Experten empfehlen mehr legale Wege nach Deutschland

-US-Konzern Merck baut mit Milliardenübernahme Geschäft mit Tiergesundheit aus

-ROUNDUP/Deutschland: Kaum Veränderung bei Zahl der Schwangerschaftsabbrüche

-Bundesrat beschließt neue Rechte für Mieter

-Apple-Chef: Datenhunger könnte Meinungsfreiheit bedrohen

-BGH stärkt Position des Staates als Erbe von Menschen ohne Angehörige

-Auto-Neuzulassungen in der EU sinken den dritten Monat in Folge

-Venezuelas letzte große Tageszeitung stellt Printausgabe ein

-ROUNDUP: China setzt Sonderabgaben auf Autoimporte aus den USA aus

-Deutschland: Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zurückgegangen

-ROUNDUP 3: Bahn-Tarifrunde ohne Lösung - GDL erwägt Schlichtung

-Landesbank Helaba übernimmt Kommunalfinanzierer DKD

-Opel baut Geschäftsführung um

-Bundesrat: Bundesregierung soll Diesel-Nachrüstungen schnell regeln

-ROUNDUP: Bundesrat lässt 'Gute-Kita-Gesetz' passieren

-ROUNDUP/Kreise: Haribo kämpft mit Produktionsproblemen

-Experten empfehlen mehr legale Migrationswege nach Deutschland

-ROUNDUP: Klimagipfel dürfte länger dauern - Kritik an Kompromissvorschlägen°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/fba

AXC0209 2018-12-14/15:20