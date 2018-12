BERLIN (Dow Jones)--Nach einem Vergleich zwischen dem Land Hessen und Umweltverbänden wird in Darmstadt ein Fahrverbot für ältere Diesel auf zunächst zwei Straßen begrenzt. Das teilten die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der ökologische Verkehrsclub Deutschlands (VCD) mit. Demnach gilt auf der Hügel- und der Heinrichstraße ab 1. Juni nächsten Jahres ein Dieselbann für alle Fahrzeuge mit den Abgasklassen Euro 1 bis Euro 5.

Auf der Hügelstraße wird außerdem Tempo 30 eingeführt und eine Fahrspur gesperrt. Die Stadtverwaltung hat sich außerdem verpflichtet, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, mehr Radler auf die Straße zu bringen und Elektrobusse anzuschaffen. Sollte die Belastung mit giftigen Stickoxiden im zweiten Halbjahr 2019 nicht wie prognostiziert unter den Grenzwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sinken (Jahresmittel), werden die Maßnahmen verschärft. Unter anderem wollen DUH und VCD dann Fahrverbote auch auf die modernsten Diesel mit Abgasklasse Euro 6 ausdehnen.

"Wir wünschen uns, dass dieses Beispiel in anderen Luftreinhalteklagen Schule macht", erklärte Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch nach dem ersten Vergleich in einem derartigen Verfahren. Auf diesem Weg könne schnell und unkompliziert Rechtssicherheit erlangt werden.

Derzeit führt die DUH nach eigenen Angaben Prozesse in 30 Städten für saubere Luft und Fahrverbote. Klagen in Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal wird sie noch im Dezember einreichen. Am 19. Dezember wird noch über Fahrverbote in Wiesbaden verhandelt.

