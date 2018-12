Dow Jones - Wer zuerst zuckt, hat verloren

Thomas May,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average brach in den letzten Wochen in einer massiven Abwärtsbewegung bis unter die 24.000 Punkte-Marke ein, konnte sich in der laufenden Woche jedoch wieder von einem Tief bei 23.883 Punkten lösen. Vorbörslich ist der Index heute jedoch unter Druck und droht damit die Erholung direkt wieder abzuverkaufen. Der Clinch, in dem sich Bullen und Bären aktuell befinden, lässt sich durch zwei wichtige Aufwärtstrendlinien erklären, unterhalb derer sich der Index aktuell befindet.

Eine der beiden Trendlinien reicht bis zum Beginn des Jahres 2016 zurück und bildete bislang die Unterseite des mittelfristigen Aufwärtstrends der letzten beiden Jahre. Sie verläuft aktuell im Bereich von 24.800 Punkten und ist damit zuletzt unterschritten worden. Kann sie nicht zurückerobert werden bzw. der Index nicht mehr über 24.830 Punkte ansteigen, dürfte es zum Test der Unterstützung bei 24.268 Punkten kommen. Darunter droht ein Abverkauf an das Tief vom Montag bei 23.883 Punkten. Sollte diese Marke auch unterschritten werden, käme es sogar zu einem Absturz an das Jahrestief bei 23.344 Punkten.

Reißen die Bullen dagegen das Ruder mit einem Anstieg über 24.830 Punkten herum, wäre eine Kaufwelle bis 25.095 Punkten die Folge. Darüber könnte es sogar zu einem mehrtägigen Aufwärtsimpuls in Richtung 25.978 Punkte kommen.

Offenlegung: Der Autor ist im Dow Jones Industrial Average short investiert.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.05.2018 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 13.12.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

