An den US-Märkten zeichnet sich am letzten Handelstag der Woche ein schwächerer Auftakt mit dreistelligen Verlusten im Dow Jones ab, nachdem die Investoren kaum Interesse an besser als erwarteten Wirtschaftsdaten zeigen und auch kaum auf die Ankündigung Chinas reagieren, die Strafzölle auf US-Autos auszusetzen. Aktien, die am Freitag im Fokus stehen: Apple, Facebook, Twitter, Adobe, T-Mobile US, Snap. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

