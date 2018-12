München (ots) -



Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie



- Manus Geburtstag, Namensfindung für das Enkelchen & die "Gender Reveal Party" - Sendetermin: Montag, 17. Dezember 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Konny und Manu werden erneut Großeltern. Für die Namensfindung haben sie sich etwas Besonderes überlegt. Was wohl Janina und Coleman dazu sagen? Später verraten die werdenden Eltern bei der "Gender Reveal Party" das Geschlecht des Babys. Zudem laufen die geheimen Vorbereitungen für Manus 50. Geburtstag und auch Konny kommt auf seine Kosten.



Konny und Manu wissen noch nicht, ob Janina und Coleman ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Trotzdem möchten sich die werdenden Großeltern an der Namensgebung beteiligen. Dafür haben die beiden sich etwas Besonderes ausgedacht. Alle Familienmitglieder müssen heimlich Zettel mit je einem Mädchen- und einem Jungennamen versehen. Danach entscheiden die Reimann'schen Haustiere. Hund Phoebe soll unter Einsatz ihrer Spürnase den Mädchennamen erschnüffeln. Papagei Erwin kümmert sich um den Namen für den Jungen. Wie werden sich Phoebe und Erwin entscheiden? Und sind die werdenden Eltern mit der Wahl einverstanden oder legen sie ein Veto ein?



Manus großer Geburtstag steht an. Für die Überraschungsparty haben Janina und Konny extra ein Haus am Strand gemietet. Töchterchen Janina lenkt ihre Mama ab, damit sie von den geheimen Vorbereitungen nichts mitbekommt. Doch vor Manus Geburtstagsfest findet eine "Gender Reveal Party" statt. Janina und Coleman wollen der Familie verraten, ob ihr erstes Baby ein Junge oder ein Mädchen wird. Oma Manu ist ganz aus dem Häuschen.



Bei den ganzen Partyvorbereitungen kommt auch Konny nicht zu kurz. Er hatte vor kurzem selbst Geburtstag. Von seinem Kumpel Sascha hat er einen Flug in einem Segelflieger geschenkt bekommen. Jetzt ist es Zeit, dieses Präsent einzulösen. Für den Heimwerkerkönig bedeutet das Saltos, Schrauben und jede Menge Adrenalin.



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 17. Dezember 2018, um 21:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sind Konny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O'ahu ein neues Konny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischen Macher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin Entertainment.



