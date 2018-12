Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft?! Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Isra Vision wieder. Der Konzern hat Quartalszahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen bei den Anlegern. Die Aktie setzt ihren Ausverkauf fort. Bei den Verkäufen steht Daimler auf dem zweiten Platz. Für den europäischen Automarkt wurden jüngst Absatzzahlen vorgelegt. Die Zahl der Zulassungen in den EU-Ländern sank im November um acht Prozent auf rund 1,12 Millionen.