Für Aktionäre war das Börsenjahr 2018 alles andere als erfreulich! Stand heute wird sich der deutsche Leitindex mit einem Minus von gut 15 Prozent aus dem Jahr verabschieden. Doch es geht noch schlimmer: Wer zu Jahresbeginn in Bitcoins investierte, hat nun Verluste von mehr als 70 Prozent zu verzeichnen. Weshalb wurde der Druck auf Kryptowährungen in diesem Jahr so immens? Ist noch Besserung in Sicht - vielleicht im kommenden Jahr? Markus Miller, Herausgeber von "Krypto-X", im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.