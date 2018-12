DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einer Verzinsung von 6,75 % p.a. DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einer Verzinsung von 6,75 % p.a. 14.12.2018 / 16:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, den 14. Dezember 2018 - Der Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG (ISIN DE000A0B6VN9) gibt bekannt, dass die Gesellschaft die Begebung einer Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro, mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023, bei einer Verzinsung von 6,75 % p.a. plant. Es ist nicht vorgesehen, die Anleihe börslich oder in einem Freiverkehr einbeziehen zu lassen. Der Mittelzufluss aus der Emission wird zum Aufbau des Immobilienportfolios für den Geschäftsbereich Pflegimmobilien und Denkmalimmobilien verwendet. Der Vorstand Frank Peinelt Michael Power Investor Relations Kontakt DGH DEUTSCHE GRUNDWERT HOLDING AG Michael Power Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon +49 (0) 30 52 0044 208 Telefax +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: m.power@dgh-ag.com Internet: www.dgh-germany.com Vorstand: Frank Peinelt / Michael Power Aufsichtsratsvorsitzender: Udo Blümel Sitz der Gesellschaft: Berlin Amtsgericht: Berlin Charlottenburg HRB 106 666 B 14.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Landsberger Allee 366 12681 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 52 0044 208 Fax: +49 (0) 30 52 0044 209 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758519 14.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0B6VN9 AXC0228 2018-12-14/16:19