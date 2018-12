Sanya, China (ots/PRNewswire) - Am 11. Dezember fand die Eröffnungsfeier des ersten Hainan International Film Festival (HIFF) in Sanya statt und leitete ein großartiges Filmfestival für in- und ausländische Filmfans ein. Das "Never-ending International Film Festival" wurde mit dem Ziel geschaffen, "ein ganzjähriges Filmpanorama, eine inselweite Filmprojektion, populäres Kino und die komplette Abdeckung der Filmindustrie" zu realisieren.



Jackie Chan, ein international renommierter Schauspieler, wurde als Werbebotschafter für das Festival benannt. Das 1. HIFF konnte fast 100 herausragende Filmemacher aus Ländern und Regionen wie den Vereinigten Staaten, Frankreich, Indien und der Türkei als Teilnehmer gewinnen. An der Eröffnungsfeier nahmen Nicholas Cage, Maggie Q, Zhang Zhen und viele andere bekannte Film- und Fernsehstars teil.



Während des Festivals finden neben der "Internationalen Filmausstellung" und dem "Filmforum" auch drei große thematische Aktivitäten statt, darunter die "2019 New Film Promotion Conference", "The First National Shooting Spot Promotion Exhibition" und das "Starlight Poverty Reduction Program". Unter diesen Aktivitäten ist die "2019 New Film Promotion Conference" einer der Höhepunkte dieses Filmfestivals. Viele namhafte Filmschaffende und Produzenten werden im Auftrag von Kinomanagern aus 2.000 Kinos mit Dutzenden von Millionen Einnahmen an den Kinokassen und Managern von 48 städtischen Mainstream-Kinos aus über 100 Städten landesweit Filme vorstellen und bewerben, um exzellente neue Filme direkt auf dem Markt zu etablieren. "Die 'First National Shooting Spot Promotion Exhibition' zielt darauf ab, die Integration von kulturellen und touristischen Ressourcen in verschiedenen Regionen zu fördern, indem sie die Möglichkeiten des Filmfestivals und die Medienressourcen nutzt."



Tong Daochi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des CPC-Ausschusses der Provinz Hainan und Sekretär des CPC-Ausschusses der Gemeinde Sanya, sagte, dass das HIFF den Austausch zwischen China und der ganzen Welt durch Filmvorführungen in der gesamten Region Hainan fördern wird. So wird Hainan zu einem einflussreicheren Kernbereich für die Filmentwicklung in China und in Asien ausgebaut.



Das von der Volksregierung der Provinz Hainan veranstaltete Festival ist eines der Pilotprojekte zum Bau der Pilot-Freihandelszone und des Freihandelshafens mit chinesischen Charakteristiken in Hainan. Es werden als 100 Werke aus über 30 Ländern und Regionen zu sehen sein, wobei der Golden Coconut Award der Preis des Hauptwettbewerbs ist. Darüber hinaus wird die Sanya Dadonghai Scenic Area während des Festivals vom 11. bis 16. Dezember als Strandkino jeden Abend kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.



