Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone fand 2018 seine Fortsetzung, so die Analysten von Postbank Research. Mit einem BIP-Wachstum von voraussichtlich 1,9% habe das hohe Niveau des Vorjahres (2,4%) aber nicht gehalten werden können. Während sich der private Verbrauch nicht mehr ganz so dynamisch entwickelt habe, habe sich der Zuwachs bei den Investitionen wohl beschleunigt, was angesichts der vielfältigen Unsicherheiten schon beachtlich sei. ...

