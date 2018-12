Auch wenn die Aktie von Evotec derzeit etwas schwächelt, gehört sie im Monatsvergleich mit einem Plus von 4,3 Prozent noch immer zu den fünf besten Werten im MDAX. Nur Drillisch mit plus 14,8 Prozent, Osram mit plus 13,6 Prozent und Puma mit +5,6 Prozent haben sich besser entwickelt. Und auch im Jahresvergleich verpasst Evotec die Top 5 nur um Haaresbreite. Hier liegt die Aktie von Evotec 23,4 Prozent im Plus. Ganz knapp davor liegt Morphosys mit plus 24,5 Prozent.

