Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nachdem die "Spätschicht" kurze Zeit sonntagabends um 22:50 Uhr gelaufen ist, kommt sie nun wieder zu ihrer angestammten Sendezeit am Freitag, 23:30 Uhr im SWR Fernsehen. Und da heißt es: Schöne Bescherung! Annegret Kramp-Karrenbauer ist die neue Hoffnung der CDU, die FIFA ist immer noch korrupt und die Bundeswehr hat ein Rechtsextremismus-Problem. Im alljährlichen Vorweihnachts-Stress hat "Spätschicht"-Gastgeber Florian Schroeder für 21. Dezember 2018 zusätzlich zu seinen eigenen pointierten Ansichten noch fünf weitere hochkarätige Geschenke unter den Baum des Mainzer Staatstheaters gelegt.



Bill Mockridge nutzt die besinnliche Zeit, um sich an ein einschneidendes Erlebnis seines Leben zu erinnern: die Geburt seines ersten Sohnes. Ein Geburtsvorbereitungskurs und der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt haben eines gemeinsam: Man hechelt sich so durch. Michael Frowin blickt zurück auf ein dunkles Kapitel des Jahres 2018: den Spätsommer in Chemnitz. Selbst mit etwas Abstand betrachtet werden diese Ereignisse noch heute emotional besprochen - nicht nur, wenn man Hans-Georg Maaßen heißt.



Paraderolle in der Kittelschürze



Alice Hoffmann weiß vor lauter Weihnachtsstress nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Zwischen Lametta und Weihnachtsgans kann man schnell den Überblick verlieren. Der Vorteil daran: Mit Alice Hoffmanns Paraderolle in der Kittelschürze wird es dann vor allem sehr lustig! Marcel Mann weiß: Auch im Herbst des Lebens kann uns der zweite Frühling erwarten. Er selbst ist zwar noch zarte 31, aber in der "Spätschicht" berichtet er von einer denkwürdigen Begegnung mit einer Dame in den goldenen Jahren. Willy Astor verdreht Worte so kunstvoll wie Donald Trump die Wahrheit. Der sympathische Poet unter den Comedians reist mit seiner Gitarre im Gepäck an, aber keine Angst: "Last Christmas" wird er nicht spielen!



Moderation: Florian Schroeder



Mediathek: Nach der Ausstrahlung ist die Sendung auf www.SWRmediathek.de zu sehen.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2